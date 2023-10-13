Препарат для лечения поздних стадий рака нашли в регионах России: Что за волшебный экстракт

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В России разработали экстракт для лечения поздних стадий рака. Пишет царьград.

В Саратове исследователи из СГМУ создали противоопухолевый фитопрепарат на основе аврана.

Отмечается, что работа велась более десяти лет и показала, по оценкам специалистов, достаточно убедительные результаты.

“По результатам доклинических исследований препарат даёт гораздо меньше побочных действий и легче переносится организмом”, – цитирует РИА Новости проректора по научной работе СГМУ Александра Федонникова.

Авран лекарственный (Gratiola officinalis) – дикорастущее многолетнее травянистое растение, широко распространённое во многих регионах России.

ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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