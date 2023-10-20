20.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Горняк
Горняцкие кадеты принимают присягу (фото, видео)
Общество
“Все изменится”. В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Общество
“Как так получается?” В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России
Политика
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии
Политика
“Все изменится”. В ВСУ раскрыли, что скоро случится на передовой
Политика
“Как так получается?” В Киеве поразились лжи Зеленского после ударов России

Коллекция категорий

Бизнес212 Новости
Здоровье471 Новости
Новости Алтай2151 Новости
Новости Горняк235 Новости
Образование244 Новости
Общество485 Новости
Объявления82 Новости
Политика462 Новости
Спорт267 Новости
Платим за интересные новости!

Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель-фантаст

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Илларион Павлюк назначен на место уволенной в сентябре Анны Маляр

Фото: телеграм-канал Klymenko Time

Новым начальником пресс-службы Минобороны Украины стал писатель и офицер ВСУ Илларион Павлюк.

Как пишет “Газета.ру”, он назначен на место уволенной в сентябре Анны Маляр.

“Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность”, – написал Павлюк в соцсети.

Ранее писатель служил в Главном управлении разведки.

Напомним, в сентябре в Украине сменился министр обороны – новым руководителем военного ведомства стал руководитель фонда Госимущества Рустем Умеров.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости