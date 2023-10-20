Пресс-службу Минобороны Украины возглавил писатель-фантаст
Илларион Павлюк назначен на место уволенной в сентябре Анны Маляр
Фото: телеграм-канал Klymenko Time
Новым начальником пресс-службы Минобороны Украины стал писатель и офицер ВСУ Илларион Павлюк.
Как пишет “Газета.ру”, он назначен на место уволенной в сентябре Анны Маляр.
“Принимаю новую должность. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность”, – написал Павлюк в соцсети.
Ранее писатель служил в Главном управлении разведки.
Напомним, в сентябре в Украине сменился министр обороны – новым руководителем военного ведомства стал руководитель фонда Госимущества Рустем Умеров.
новости горняк
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