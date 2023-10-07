Принял удар на себя, спасая бойцов: О подвиге русского героя в зоне СВО рассказала супруга

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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Старший лейтенант Сергей Зуйков ценой своей жизни спас двух бойцов в зоне СВО. О подвиге русского героя и истории любви рассказала супруга погибшего росгвардейца. Пишет Царьград.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) русские воины ежедневно совершают подвиг. Все. Без исключения. К сожалению, боевые действия не щадят никого.

KP.RU рассказала о судьбе героя и его семьи. Старший лейтенант Сергей Зуйков защитил своих однополчан – накрыл своим телом двух бойцов. Его бойцы остались жить, а кавалеру ордена Мужества (посмертно) присвоили высшую награду и символ доблести спецназа – краповый берет.

Берет передали супруге Татьяне, которая теперь воспитывает одна троих сыновей (Матвея, Клима и Пашу), одному из которых пятнадцать, а двум другим нет ещё и трёх лет. Зуйкова рассказала КП свою историю любви. Она ещё юной студенткой педагогического института познакомилась во своим будущим мужем в далёком уже 2003 году.

Она до сих пор не может поверить, что супруга, с которым они прожили в браке 15 лет, больше нет на этой земле.

“Знаете, мне до сих пор кажется, что он просто в длительной командировке, а рука так и тянется порой к телефону, чтобы позвонить и рассказать ему, как мы ждём и скучаем, или машинально набрать номер и посоветоваться, что лучше купить… а потом приходит это осознание как удар током, что позвонить мне уже некому, Серёжа погиб, его больше нет”, – с горечью говорит Татьяна.

По её словам, жизнь должна продолжаться, на её руках сыновья героя, и она должна для них жить дальше.

Фото: TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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