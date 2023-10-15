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Пришлось извиняться: Конгрессмен поздравил американских моряков открыткой с русским кораблём.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Американский конгрессмен Кори Миллс допустил непростительную ошибку и поздравил своих моряков открыткой с изображением русского корабля. Впоследствии ему пришлось извиняться за свой поступок. Пишет Царьград.

Открытку с изображением русского корабля конгрессмен разместил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). Он поздравлял американских военных с 248-й годовщиной основания Военно-морского флота США. Причём Миллс поместил снимок не просто русского корабля, а флагмана Северного флота России, тяжёлого атомного ракетного крейсера “Пётр Великий”.

После этого конгрессмену пришлось извиняться за ошибку. Позднее кадр был удалён.

Отметим, это не первый случай, когда статусные американцы поздравляют военных, используя в качестве иллюстрации изображения русских кораблей. В 2019 году конгрессмен Брайан Маст допустил точно такую же ошибку. Причём привлёк его тот же самый “Пётр Великий”. Ветерана боевых действий в составе армии США даже не смутило наличие русского военно-морского флага на фото. 

Фото: MFA RUSSIA/VIA GLOBALLOOKPRESS.COM/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

город Горняк

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