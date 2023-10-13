При ударе дрона под Белгородом ранен журналист Sputnik, его дочь погибла

Жена пострадавшего находится в больнице, ее родители также погибли

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Ранеными при ударе дрона ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрий Киселев.

По его словам, 29-летний Акифи находится в реанимации. Он работал в афганской редакции Sputnik. Его жена Олеса пострадала. Погибли при ударе их дочка и родители женщины.

Киселев подчеркнул, что Киев устроил атаку “от отчаяния” в ответ на то, что происходит на фронте. Сейчас редакция делает все, чтобы помочь семье, в том числе решается и вопрос о перевозке Акифи и его супруги в Москву.

Напомним, что о падении сбитого беспилотника на частные дома заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Два дома в Белгородском районе фактически оказались уничтожены, еще несколько повреждены.

новости Локтевский



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