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Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

ГОРНЯК2201 mins

Движение затруднено почти по всему городу

Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 12 сентября достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также сильно загружены Змеиногорский тракт, Красноармейский проспект, улицы Кутузова, Попова, Солнечная Поляна, Просторная, Юрина (от Попова до Малахова) и многие другие.

Обстановка на дорогах осложняется дождем, который идет все утро.

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