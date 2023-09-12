Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Движение затруднено почти по всему городу
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 12 сентября достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также сильно загружены Змеиногорский тракт, Красноармейский проспект, улицы Кутузова, Попова, Солнечная Поляна, Просторная, Юрина (от Попова до Малахова) и многие другие.
Обстановка на дорогах осложняется дождем, который идет все утро.