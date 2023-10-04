Продолжает лихорадить. В Алтайском крае не смогли разрешить почтовый кризис в срок

Жители некоторых сел до сих пор вынуждены ездить в соседние деревни, чтобы получить письма

Фото: unsplash.com

Почтовый кризис, который разразился этой весной по всей России, испытал на прочность и Алтайский край. В мае этого года из-за снижения зарплат начались массовые увольнения сотрудников “Почты России”. Работа большинства отделений оказалась парализована. В некоторых районах пенсионеры не могли вовремя получить пенсии, пособия, газеты. К проблеме подключились региональные власти, руководство сибирского макрорегиона “Почты России”, пообещав разрешить кризис к 1 сентября. Несмотря на принятые меры и возобновление части закрытых отделений, “вылечиться” от почтовой “лихорадки” региону не удалось. Жители сел стонут, что на свои кровные вынуждены ездить в соседние деревни, чтобы получить письма. Подробнее – в материале amic.ru.

На такси за пенсией

Сообщения о массовых увольнениях почтальонов начали появляться в СМИ в мае-июне 2023 года. Одним из первых тревогу забил Красногорский район, где в девяти муниципалитетах прекратилась доставка пенсий, прочих выплат, писем и периодики. Сельчане рассказывали, что для получения пенсии, которую раньше им доставляли домой, нужно было ехать в райцентр, при этом межпоселковое автобусное сообщение в районе отсутствует. “Посудите сами: чтобы добраться до села Красногорского, нужно вызвать такси, заплатить хорошие деньги. Но это для меня накладно”, – рассказывала одна из пенсионерок в видео, которое публиковало реготделение ОНФ. В таких условиях сельчане жили минимум месяц.

Кроме того, сообщалось о закрытии почтовых отделений в Горняке, поселке Победим Топчихинского района и ряде других населенных пунктов.

Незадолго до “лихорадки” “Почта России” провела нормирование рабочего времени сотрудников. В руководстве пришли к выводу, что из-за развития цифровых сервисов компании работники оказались недозагружены. И решили изменить принципы формирования зарплаты, “посадив” сотрудников почты на половину оклада – и то в лучшем случае. При этом нагрузка осталась прежней.

Так, в июне работники отделения почты в микрорайоне Велижановка Новоалтайска пожаловались, что их буквально заставляют написать заявление об уходе, сокращая ставки до 0,4 и 0,3. При этом зарплата почтальона и так составляла МРОТ – 16,2 тысячи рублей. Многие отказались “работать за пять тысяч рублей” и написали заявление об увольнении.

В августе этого года директор сибирского макрорегиона “Почты России” Александр Завьялов пообещал восстановить работу регионального управления к 1 сентября. Он доложил, что до 1 июля в Алтайском крае уволились 400 почтальонов. За июль часть из них вернулась, еще 68 сотрудников были приняты на освободившиеся вакансии. Всего была приостановлена деятельность 182 точек, из них возобновили работу 96. В планах – восстановить работу 87 закрытых отделений.

Как сообщили amic.ru в алтайском управлении почтовой службы в ответе на запрос, на 27 сентября в регионе открыты 967 отделений (из них 802 – в селах), к работе вернулись 168 из ранее закрытых участков. Отметим, что до кризиса в регионе функционировало 1054 отделения “Почты России”. Цифры свидетельствуют о том, что план по возобновлению работы почтовых филиалов до сих пор не реализован.

Фото: pxhere.com

Кроме того, утверждается, что сегодня штат почтовых отделений укомплектован на 87%, в компании работают более 3,5 тысячи жителей региона. В документе также приведены данные о зарплате сотрудников. Так, средний доход руководителей почтовых отделений в Алтайском крае составляет 28 382 рубля, оператора – 26 311 рублей, почтальона – 26 890 рублей, доложили в управлении. Последняя индексация зарплат произошла 1 ноября 2022 года, рост составил 7%.

При этом меры, которые предприняло руководство почты для стимулирования оплаты труда после событий весны 2023 года, когда из-за резкого снижения зарплаты уволились сотни сотрудников, не приводятся.

Как следует из объявлений на сайте по поиску работы, в среднем почтальоны в Алтайском крае могут рассчитывать на заработок в 15-18 тысяч рублей. За эти деньги они должны доставлять письма и пенсии, вести учет и документальное оформление доставки и быть готовыми к “пешеходному передвижению”. Начальнику почтового отделения в Бийске предлагают доход чуть солиднее – 25 тысяч рублей.

“Почта предлагает своим сотрудникам официальное трудоустройство с первого рабочего дня, работу рядом с домом, гибкий график, карьерный рост и профессиональное развитие. Как социально ответственный работодатель “Почта России” предлагает сотрудникам различные дополнительные льготы: добровольное медицинское страхование, страхование от болезней и несчастных случаев, компенсацию стоимости санаторно-курортного лечения”, – зазывает потенциальных сотрудников компания.

Один почтальон на все село

В ответе на запрос также утверждается, что “Почта России” продолжает доставлять пенсии, пособия и письма. Однако жители сразу нескольких муниципалитетов ставят под большой вопрос своевременность их доставки.

“На почте нет даже компьютера и товаров. Работает один почтальон два часа в день, который только разносит пенсии тем, кто не может сам за ней дойти. Остальные ходячие пенсионеры получают пенсию в отделении, потому что единственный работник не успевает обслужить сразу всех. Соседке вовремя не доставили ветеранские выплаты. За получением писем жители вынуждены ездить в райцентр за 20 километров”, – описала ситуацию жительница поселка Малиновое Озеро Михайловского района Елена.

Фото: amic.ru

Факт, что почтовый кризис не удалось разрешить к осени, несмотря на обещания, подтверждает и глава комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

“Изменения какие-то есть, но говорить о том, что “Почта России” вернулась в штатный режим работы, не приходится. Они предоставили нам информацию, что столько-то отделений открыли, но когда мы стали выяснять детали, выяснилось, что многие из них работают по четыре часа в день”, – отметил Панарин в беседе с amic.ru.

Диалога не было

Остается проблема и с приемом платежей в отделениях, говорит Панарин. Зачастую бывает, когда на участке работает один почтальон, который занимается только доставкой корреспонденций и выдачей пенсий, и из-за отсутствия необходимых навыков не может принимать платежи по услугам ЖКХ. Такая ситуация, например, в сентябре сложилась в Топчихинском районе и барнаульских поселках Фирсово и Санниково.

“Есть примеры, где люди вынуждены нанимать такси, и порой цена поездки выше стоимости самих коммунальных услуг”, – подчеркнул собеседник.

Изменения оплаты труда коснулись только рядовых почтальонов, которые разносят корреспонденцию по домам. Начальников отделений оптимизация не затронула, отмечает глава комитета. Но им пришлось взять обязанности ранее ушедших коллег, многие из них не стали мириться с увеличением нагрузки в два-три раза и сами написали заявление об уходе. 1 июля, например, массово уволились работники почты в селе Бобровка Первомайского района.

По словам Панарина, с почтовой “лихорадкой” столкнулось большинство регионов России. И Алтайский край с большой протяженностью дорог и сельской местностью кризис испытал сильнее остальных. Причину сложившейся ситуации депутат видит, в том числе, в ошибках руководства “Почты России”, “которое не до конца рассчитало последствия оптимизации”.

“У них не было диалога ни с одним регионом. Нужно было еще на этапе подготовки к оптимизации составить диалог, учесть специфики регионов, чтобы работу не завалить, как это случилось у нас. Сейчас они отчитываются, что по мере укомплектования переводят отделения на большее количество часов работы. Хочется верить, что работа филиала войдет в нормальное русло”, – заключил собеседник.

Будет хуже

В конце сентября на растущей финансовой дыре в “Почте России” заострила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что необходимо срочно принять меры для решения проблемы и пообещала обратиться в правительство по этому вопросу.

“Ну невозможно, финансовая дыра в “Почте” растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего. Надо срочно исправлять ситуацию ­– чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже”, – заявила Матвиенко.

Сообщение о сложном финансовом положении прокомментировал и глава “Почты России” Михаил Волков, заявивший, что в начале года финансовое положение компании было “крайне непростым”. По его словам, за полгода ей удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Впрочем, он не подтвердил данные конкретными цифрами. Но признал, что ситуация остается очень напряженной.

“Почта России” – один из крупнейших работодателей страны, в ней трудоустроено более 300 тысяч человек. В 2022 году корпорация стала убыточной впервые за девять лет. Убыток компании составил 27,20 млрд рублей вместо чистой прибыли 265,99 млн рублей, которые организация заработала в предыдущем году. Выручка снизилась на 4%, до 208,40 млрд рублей. Из отчета по РСБУ, который приводит РБК, следует, что больше половины прибыли принесла почтовая деятельность – 152,80 млрд рублей. При этом убыток от продаж за 2022 год достиг 21,90 млрд рублей, в то время как в 2021 году прибыль “Почты России” составила 8,30 млрд рублей. Операционные расходы компании выросли на 16 млрд рублей. В этом году негативная тенденция продолжилась – шесть месяцев “Почта России” закрыла с убытком в 6,60 млрд рублей.

Фото: pochta.ru

Одной из причин почтового кризиса эксперты называют развитие интернет-торговли на маркетплейсах и служб доставки, популярность которых “взлетела” во время пандемии. Сейчас “Почта России” сильно проигрывает гигантам рынка.

Другие видят в сложившейся ситуации коррупционную составляющую. В 2019 году “Почту России” перевели из государственного предприятия в акционерное общество. При этом 100% акций остаются у Росимущества. На такую меру пошли во избежание обязательства согласовывать любые траты, что усложняло работу почты. Однако акционерное общество, в котором акции полностью принадлежат государству, наоборот, является идеальными условиями для коррупции, отмечает ряд экспертов.

В кабмине уже рассматривают варианты для выхода “Почты России” из кризиса, сообщил в конце сентября министр экономразвития РФ Максим Решетников, выразивший “большую озабоченность” финансовым положением корпорации. Одним из путей выхода, по его мнению, может стать платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий, а вторым – сбор с интернет-магазинов, которые используют в своей работе инфраструктуру “Почты России”, при этом правительство склоняется в пользу второй опции.

Так или иначе, многие сходятся во мнении, что без вмешательства государства проблему не решить. Ну а пока пенсионерам остается надеяться, что им не придется ехать в соседние села за выплатами, которые они зарабатывали всю жизнь.

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