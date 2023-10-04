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Прокуратура может через суд добиться отставки главы района Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Контролирующий орган пытался добиться отставки Николая Онищенко у депутатов райсовета, но те лишь вынесли ему предупреждение

Фото: kubnews.ru

Прокуратура Завьяловского района обратилась в суд муниципалитета с иском об отставке главы Николая Онищенко. Как сообщает “Толк”, это произошло после того, как в конце сентября на сессии райсовета депутаты отказались выполнить требование о лишении главы района полномочий, вместо этого вынеся ему предупреждение.

Прокуратура называла несколько оснований для вынесения подобного решения. В частности, Онищенко необоснованно возместили командировочные расходы в Калужскую область, куда он ездил перенимать опыт у сельхозпредприятия “Молоко групп”. Кроме того, прокуроры считают, что он представил неполные сведения о своих доходах и имуществе за 2022 год.

Также ведомство выявило, что администрация по распоряжению главы района необоснованно потратила почти 390 тысяч рублей на ремонт служебного автомобиля Nissan Terrano, который Онищенко мог использовать и в своих личных целях. Также глава района якобы не уведомил губернатора Виктора Томенко о своем участии в правлении Завьяловской районной общественной организации охотников и рыболовов.

В прокуратуре подчеркивают, что все эти нарушения противоречат антикоррупционному законодательству. Несмотря на требование прокуроров, депутаты сочли, что эти нарушения не являются основанием для отставки Онищенко, который проработал в должности менее года. Они единогласно вынесли ему предупреждение. Прокуратуру это решение не устроило и, предположительно, 2 октября она обратилась в суд.

Депутат АКЗС по этому округу Сергей Серов, присутствовавший при вынесении решения райсовета, рассказал, что уже на заседании представитель надзорного органа предупредил, что следующим шагом будет обращение в суд. При этом он поддержал решение депутатов и скептически относится к действиям прокуратуры.

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