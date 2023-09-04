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Пропавшего в Барнауле 16-летнего подростка нашли живым

ГОРНЯК2201 mins

Его местонахождение было неизвестно с 1 сентября

Пропавшего в Барнауле 16-летнего подростка нашли живым, сообщили 3 сентября на странице поискового отряда “Лиза Алерт” Алтайского края во “ВКонтакте”.

“Найден, жив!” – написали поисковики.

Напомним, 1 сентября юноша ушел в неизвестном направлении и не вернулся. При каких обстоятельствах и где нашли подростка, не уточняется.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае уже больше месяца ищут 19-летнего парня.

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