13.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Сегодня ночью 14-летний подросток сбил насмерть женщину.
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
Иностранные наёмники бегут из Харькова. Марочко рассказал о ситуации на фронте
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ
Новости Алтай
В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора в РФ

Коллекция категорий

Бизнес175 Новости
Здоровье418 Новости
Новости Алтай1797 Новости
Новости Горняк230 Новости
Образование217 Новости
Общество436 Новости
Объявления80 Новости
Политика372 Новости
Спорт255 Новости
Платим за интересные новости!

Психологи раскрыли глубинные причины понтов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Нередко за этим кроется попытка компенсировать ощущение себя плохим человеком

Фото: unsplash.com

Клинический психолог Дарья Якушева и ее коллеги рассказали, что на самом деле стоит за понтами. Как сообщает “Секрет фирмы”, нередко за этим кроется попытка компенсировать ощущение себя плохим человеком.

Социальная психология считает понты способом показать принадлежность к определенному классу. Индивидуальная психология трактует их иначе – через гиперкомпенсацию. Предполагается, что за ними стоит неуверенность. Психолог отмечает, что если лишить человека вещей и статуса, то он будет выглядеть растерянной личностью, которая чувствует себя беззащитной перед воображаемой критикой.

Якушева отметила, что в схема-терапии это назвали бы гиперкомпенсацией при “схеме дефективности”.

“Ощущая внутренне себя плохим, человек пытается справиться с этим убеждением. Для этого он придает себе дополнительную значимость за счет материальных предметов”, – заявила Якушева.Также у понтов может быть и более банальная причина – жажда похвалы. Таким образом человек хочет добиться внимания.

Психолог-консультант Виктория Смирнова высказала еще одну точку зрения. В основе такого поведения могут быть подавленные детские желания – в основном сексуальные. Экзистенциальный психолог же может сделать вывод, что за желанием покупать дорогие вещи и показывать их всем может скрываться страх смерти. Или просто одиночество.

Также понты можно трактовать и с точки зрения карго-культа. Копирование поведения богатых людей может быть следствием следующего убеждения: если я буду повторять образ жизни богатых, то и сам им стану.

Преподаватель МГУ, психолог Алексей Сапкин отметил, что понты могут привести к тревожности. Когда человек чувствует превосходство, то у него вырабатывается серотонин – он влияет на обеспечение приятных эмоций. Однако они проходят, и человек ищет возможности снова их испытать.

“При этом ведь и другие члены группы пытаются повысить свой статус. Получается, что наши материальные атрибуты стремительно девальвируются”, – отметил он. Перестать понтоваться можно – для этого нужно изменить мышление и не зависеть от внешних оценок. “Современные направления психотерапии предлагают принять свои мысли и чувства как есть, без борьбы, с позиции любопытного наблюдателя, а главное – сосредоточиться на выявлении своих собственных ценностей”, – пояснил он.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости