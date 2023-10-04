Пугачева купила себе участок на кладбище
Певицу, в случае смерти, похоронят в Москве
Кадр из видео / Музыкалити
Стало известно, где, в случае смерти, похоронят Аллу Пугачеву. Об этом сообщает “Собеседник”.
По данным источника, певица хочет, чтобы ее похоронили в Москве, и уже купила себе участок на Кузьминском кладбище. Примадонна пожелала, чтобы на купленной земле построили ее семейный склеп.
Если Алла Пугачева умрет в Израиле, ее тело перевезут в Москву.
Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь.