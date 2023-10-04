04.10.2023

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Пугачева купила себе участок на кладбище

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Певицу, в случае смерти, похоронят в Москве

Кадр из видео / Музыкалити

Стало известно, где, в случае смерти, похоронят Аллу Пугачеву. Об этом сообщает “Собеседник”.

По данным источника, певица хочет, чтобы ее похоронили в Москве, и уже купила себе участок на Кузьминском кладбище. Примадонна пожелала, чтобы на купленной земле построили ее семейный склеп. 

Если Алла Пугачева умрет в Израиле, ее тело перевезут в Москву.

Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. 

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