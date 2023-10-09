Путин готовится озвучить правду, которую скрывали годами

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08 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент России Владимир Путин не просто так делал заявления об исчерпании ресурсов глобальной капиталистической модели развития.

На это обратил внимание известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

По его словам, уже в скором времени российский лидер может объявить о том, что либеральный путь развития России, навязанный ей прозападными элитами в самом начале 90-х, оказался для государства неэффективным. Это будет означать, что продолжать ему следовать уже нет никакого смысла.

Подобное заявление, как разъяснил специалист, потребует от президента Путина провозглашения нового пути, которым должна пойти Россия в ближайшем будущем. Им, как полагает Хазин, может стать возвращение к условно социалистическому или «красному» проекту на основе консервативных ценностей.

Как отметил эксперт, многие, особенно в последнее время, начали говорить о том, что президент хочет восстановить СССР. На самом деле, как утверждает Хазин, это не совсем так. Путин, по его мнению, хочет привнести в новую модель развития России наиболее успешные и эффективные явления советской эпохи, расширив зону влияния страны.

Фото: osnmedia.ru

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Автор: vizitka01

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