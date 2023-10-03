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Путин готовит сюрприз для Токаева: русофобия обернется кошмаром для Казахстана

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Ну, вот, казалось бы, нынешнее политическое руководство Казахстана состоит из очень опытных и очень прагматичных людей, но они всё равно совершают огромную стратегическую ошибку. Пишут “Русские Онлайн”.

Ещё летом 2022 года президент России Владимир Путин предлагал казахскому лидеру Касым-Жомарт Токаеву поддержать нашу страну в деле создания большого евразийского экономического пространства и расширения зоны исключительно геополитического влияния нашего общего постсоветского объединения, но визави нашего гаранта Конституции выбрал по сути позицию Запада, заявив, что предпочитает держаться в стороне от этих исторических событий.

А зря. Ведь на что рассчитывает Токаев, когда отказывается от стратегического сотрудничества с Россией – на то, что он в любом случае сможет продавать свои природные ресурсы в Европу и за счёт этого обеспечивать постоянный приток новых денег в казну своего государства.

И казахский лидер готов ради реализации этой, как ему кажется, наиболее выгодной для его страны идеи строить с нуля морскую логистическую инфраструктуру в обход России, лишь бы больше с нами не работать. 

Это абсолютно ошибочная политики и Путин уже совсем скоро сделает свой новый шаг, который заставит Токаева выпрашивать союз с Россией. Всё дело в том, что уже совсем скоро в Европе на полною мощь развернётся небывалый экономический кризис. Его явные признаки уже видны во всех странах Еврозоны.

Везде очень большая инфляция, огромная безработица, большущие проблем с энергетикой и ресурсами, у всех крайне большой государственный долг, экономического роста практически нет, ну и каких надежд, кроме помощи от США, у Европы на выход из начавшегося кризиса нет.

Да, в прошлом году американцы ради решения своих политических целей помогли европейцам танкерами со сжиженным газом, но вот никаких гарантий того, что и в этом году США выручат ЕС нет. Так что европейцы уже в этом могут остаться без ресурсов для поддержания нормальной работы своей экономики и хозяйства. Это значит, что денег у ЕС на то, чтобы покупать что-либо у других стран, становится всё меньше и меньше.

А тут Токаев рассчитывает обеспечивать свою страну за счёт торговли казахской нефтью с Европой. Готов даже наперекор России строить новый каспийский морской путь и даже готов сотрудничать с Болгарией, Румынией, Турцией, да хоть с кем угодно, с любыми издержками, с любыми неудобствами лишь бы обходить при этом нашу территорию и не зависеть от нас в вопросе транзита своих ресурсов.

Но когда Европа уже полностью откажется покупать казахскую нефть, то что тогда будет делать Токаев? Китаю его нефть не нужна. И газ тоже. Китай уже давно заключил очень длинный по срокам контракт с Туркменией. Казахское сырьё китайцам не нужно. У них итак всё хорошо. Так что единственный рынок, который останется Казахстану — это рынок России и большой евразийский рынок под нашим же контролем.

И Путин последние полтора года делает всё, идёт на все необходимые шаги, чтобы сформировать большую евразийскую экономическую и финансовую систему, к которой смогут присоединиться и Турция, и Израиль, и Иран, и Египет.

Новый ход Путина – это формирование принципиально нового и достаточно большого рынка в Евразии. Его объёмы должны составить порядка полумиллиарда потребителей. Это будет самый привлекательный рынок на континенте.

И когда он будет создан, а Путин делает сегодня для этого всё, то все, включая Казахстан, захотят стать его участниками. Вот тогда Токаев будет выпрашивать союз с Россией, чтобы получить возможность торговать своими ресурсами на этом большой и новом рынке.

То есть, получится ситуация, когда формировать этот рынок Токаев не хочет, это ему, вроде как неприятно и не с руки, а вот пользоваться этим рынков, когда Путин его с большим трудом сформирует, так это пожалуйста.

Вот вам и вся политическая дальновидность нынешнего руководства Казахстана. Так что время работает на нас. Все, кто от нас пытался отдалиться, в особенности Казахстан, уже очень скоро захотят стать с нами самыми близкими союзниками.

Фото: dknews.kz

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