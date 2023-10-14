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Путин дал паспорт РФ мужчине, которому на родине грозила тюрьма за участие в СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент РФ Владимир Путин дал российский паспорт гражданину Кыргызстана, который участвовал в украинском военном конфликте на стороне России. Мужчине на родине грозило десять лет тюрьмы за наемничество. Пишет Ура.ру.

«В центре временного содержания находился гражданин Кыргызстана: решение о его выдворении вступило в силу. Его друзья и сослуживцы с этим не согласились — приняли решение бороться за справедливость. В итоге дошли до президента Путина: накануне он подписал указ о приеме в российское гражданство», — сообщила корреспонденту URA.RU свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она напомнила, что в Кыргызстане действует закон, запрещающий наемничество. Правовая норма уже работает, и по ней есть осужденные участники военной операции на Украине: они получили по 10 лет лишения свободы на родине. Мерзлякова также сообщила, что сейчас новоиспеченный россиянин долечивается в госпитале и готовится вновь отправиться на фронт.

Фото: Ура.ру

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