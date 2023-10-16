Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта

Это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений, отметил президент

Фото: kremlin.ru

Российские войска ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО, заявил Владимир Путин в интервью программе “Москва. Кремль. Путин”.

По его словам, это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений.

“То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется “активная оборона”. И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве”, – отметил президент.

Ранее сообщили, что Владимир Путин на текущей неделе посетит один из регионов России и съездит в Китай.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.

Горняк22



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