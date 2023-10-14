14.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Представители реального сектора экономики и депутаты Алтайского края определили эффективные инструменты развития промышленности
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Бизнес
Компании Алтайского края могут приобрести белорусские товары и услуги
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно
Новости Алтай
По 2 700 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже через 10 дней – кому точно

Коллекция категорий

Бизнес182 Новости
Здоровье427 Новости
Новости Алтай1841 Новости
Новости Горняк231 Новости
Образование220 Новости
Общество443 Новости
Объявления80 Новости
Политика379 Новости
Спорт257 Новости
Платим за интересные новости!

Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Он добавил, то решать вопрос нужно мирными средствами

Фото: pxhere.com

Владимир Путин на саммите СНГ заявил о том, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Его слова передает ТАСС.

Путин отметил, что Израиль подвергся “беспрецедентной по своей жестокости атаке” и имеет право на защиту, однако нужно искать возможность урегулирования конфликта мирным путем.

По мнению Владимира Путина, никакой альтернативы, кроме создания двух независимых государств, не существует. 

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости