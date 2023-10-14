Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту
Он добавил, то решать вопрос нужно мирными средствами
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Владимир Путин на саммите СНГ заявил о том, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при создании независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Его слова передает ТАСС.
Путин отметил, что Израиль подвергся “беспрецедентной по своей жестокости атаке” и имеет право на защиту, однако нужно искать возможность урегулирования конфликта мирным путем.
По мнению Владимира Путина, никакой альтернативы, кроме создания двух независимых государств, не существует.
новости горняк
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