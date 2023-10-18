Путин заявил, что подавить интересы России невозможно

По мнению президента, политическим элитам США надо научиться уважать других

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы “подавить Путина”.

Во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер отметил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, и тогда никого не нужно будет подавлять. В то же время подавить интересы РФ невозможно, отметил Владимир Путин.

“Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать”, – цитирует его ТАСС.

горняк



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