Путин заявил, что подавить интересы России невозможно
По мнению президента, политическим элитам США надо научиться уважать других
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы “подавить Путина”.
Во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер отметил, что политическим элитам США надо научиться уважать других, и тогда никого не нужно будет подавлять. В то же время подавить интересы РФ невозможно, отметил Владимир Путин.
“Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать”, – цитирует его ТАСС.
новости Алтайский
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