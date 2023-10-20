Путин назвал отстранение российских спортсменов этнической дискриминацией

Он отметил, что благодаря некоторым руководителям МОК Россия узнала, что приглашение на игры — не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия

Фото: kremlin.ru

Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – этническая дискриминация России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме “Россия – спортивная держава”.

Он отметил, что благодаря некоторым руководителям Международного олимпийского комитета (МОК) Россия узнала, что приглашение на игры – не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, заслужить которую можно “какими-то политическими жестами”. Путин напомнил и о предложениях изменить Олимпийскую хартию.

“Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого распространяется эта Олимпийская хартия, а на кого нет, такие подходы противоречат самой природе спорта”, – сказал президент.

Путин также выразил уверенность, что существуют ценности, которые нельзя отменить, обменять, продать или предать. Одна из них – спорт и его объединяющая сила, в чем и есть смысл международных спортивных движений.

горняк



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