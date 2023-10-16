Путин на этой неделе посетит один из регионов России
Также у президента запланирована поездка в Китай
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на текущей неделе посетит один из регионов России, сообщили в программе “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1”.
Что именно это за регион, в передаче не уточнили. Однако отметили, что в ближайшие дни у президента также запланирован визит в Китай.
Там он поучаствует в форуме “Один пояс – один путь” и побеседует с Си Цзиньпином.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.
новости Алтайский
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