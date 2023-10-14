Путин ответил на вопрос о возвращении Фридмана словами о морали
Глава государства отметил, что будущее каждого человека зависит от его поступков
Фото: unsplash.com
Уехавшие из страны россияне могут вернуться, но должны понести ответственность в случае нарушения закона. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию.
Глава государства отметил, что будущее каждого человека зависит от его поступков. Касается это и остальных россиян, а не только Фридмана.
“Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он ни находился, здесь или за границей”, — сказал президент.Путин считает, что реакция в обществе на решение вернуться человека в Россию зависит от его поведение. В том числе на это влияет и соблюдение морально-этических норм относительно своей родины.
новости Алтайский
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