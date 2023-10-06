06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной

Фото: unsplash.com

В ходе проведения спецоперации (СВО) на Украине речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Валдайского форума в ответ на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян, которая спросила: “Где бы вы хотели, чтобы мы остановились?”.

Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной.

Напомним, что Путин выступил на пленарном заседании клуба “Валдай”. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера будет содержательной. Путин на форуме говорил о многих событиях и явлениях мировой политики. Главные тезисы – в материале amic.ru

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости