Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации

Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной

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В ходе проведения спецоперации (СВО) на Украине речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов. Об этом сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Валдайского форума в ответ на вопрос главреда RT Маргариты Симоньян, которая спросила: “Где бы вы хотели, чтобы мы остановились?”.

Глава государства подчеркнул, что дело в гарантиях безопасности людей, которые считают Россию своей родиной.

Напомним, что Путин выступил на пленарном заседании клуба “Валдай”. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера будет содержательной. Путин на форуме говорил о многих событиях и явлениях мировой политики. Главные тезисы – в материале amic.ru

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