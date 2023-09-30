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Путин поручил экс-главе штаба «Вагнера» формировать подразделения добровольцев

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба группы «Вагнер», полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. Пишет Русская Весна.

«На последней встрече мы говорили о том, что вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», — сказал он на состоявшейся в четверг встрече с Трошевым и заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — продолжил Путин.

Кроме того, он предложил обсудить и вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции.

«Я много раз говорил и хочу ещё раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми.

Для страны, для родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал отечество», — сказал Путин в связи с этим.

«Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идёт эта работа, а в деталях Андрей Николаевич доложит», — добавил президент.

Участвовавший во встрече замглавы Минобороны Евкуров курирует вопросы боевой подготовки.


Фото: Русская Весна

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