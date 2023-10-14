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Путин: России для ее бюджета нужен курс рубля чуть-чуть ниже текущего

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Глава государства отметил, что если бы такой курс был нормальным, то правительство не приняло бы указ об обязательной реализации некоторыми экспортерами своей валютной выручки

Фото: unsplash.com

России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Киргизию, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что если бы такой курс был нормальным, то правительство не приняло бы указ об обязательной реализации некоторыми экспортерами своей валютной выручки. При этом Путин опроверг, что курс доллара связан с какими-либо проблемами в экономике – она стабильна и вопрос кроется лишь в валютном регулировании.

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