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Путин утвердил День воссоединения новых регионов с Россией

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Закон вступает в силу со дня официального опубликования

Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Сама памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых территорий в состав РФ.

Напомним, что праздник будет посвящен годовщине официального вхождения новых регионов в состав Российской Федерации. Что еще известно о памятной дате – в нашем материале.

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