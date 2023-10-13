Пятница – 13 октября, станет самым чёрным днём. Готовы даже спецслужбы

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Израиль “отменил все правила ведения войны” и уже совсем скоро может за это поплатиться. Спецслужбы активно готовятся к пятнице, ведь Именно этот день может стать переворотным в истории арабо-израильского конфликта. Пишет Царьград.

Западные спецслужбы активно готовятся к возможным протестам и выступлениям, которые могут произойти во время пятничных молитв в мечетях по всему миру. Волнения связаны с новой арабо-израильской войной, которая началась 7 октября. Аналитики гадают о том, что могло послужить триггером для начала войны и кому было выгодно подтолкнуть палестинцев к активным действиям.

Удивительно и то, что иностранные СМИ стали активно разгонять тему о том, что ХАМАС неспроста атаковали Израиль 7 октября. Многие знают, что в прошлую субботу свой день рождения отмечал наш президент Владимира Путина. Украинский лидер Владимир Зеленский также не упустил возможности и поспешил заверить миру, что евреи страдают из-за русских, которые “натравили” палестинцев на Тель-Авив. Кажется, что незалежный президент не в курсе, что арабо-израильский конфликт начался ещё в 1948 году.

Очевидно лишь то, что ситуация на Ближнем Востоке становится всё более напряжённой. Израиль продолжает бомбардировки, а ХАМАС готовится к массовым выступлениям на западном берегу Иордана. Палестинские лидеры заявляют, что эти выступления будут иметь общемировой характер, поскольку евреи решили устроить геноцид братского народа арабов.

Наиболее серьёзные волнения можно ожидать в Восточном Иерусалиме, где расположена знаменитая мечеть Аль-Акса. Кровавая “война Судного дня” разгорается со страшной силой, и спецслужбам всего мира стоит приготовиться к неожиданному развитию событий, которые могут произойти во время пятничных молитв.

Относительно Украины можно смело заявить, что ситуация для ВСУ ухудшается сразу в нескольких направлениях. Зимой русская армия возобновит удары по энергоинфраструктуре. Однако в этот раз Запад не сможет обеспечить Киеву поставки снарядов для ПВО из-за войны в Израиле. Такие вот дела.

ФОТО: IMAGO/BASHAR TALEB APAIMAGES/GLOBALLOOKPRESS

Автор: vizitka01

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горняк