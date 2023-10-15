Пять видов спорта добавят в программу Олимпийских игр 2028 года

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе

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Пять видов спорта добавят в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщают “Известия”.

В их число вошли лакросс, бейсбол-софтбол, крикет, сквош и флаг-футбол. Причем первые три вида из этого списка были в программе Олимпиад прошлых лет, а вот сквош и флаг-футбол на столь масштабном уровне будут представлены впервые.

“Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта”, – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Олимпиада в Лос‑Анджелесе запланирована на 14–30 июля 2028 года.

Ранее МОК отстранил Олимпийский комитет России. Решение приняли из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

город Горняк



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