Растут производство и зарплаты. Как на Алтае развивается промышленный комплекс

Заработная плата в обрабатывающих производствах тоже растет опережающими темпами

Фото предоставлены Минпромэнерго Алтайского края

В Алтайском крае продолжается развитие промышленного комплекса и растут объемы промпроизводства. Так, по итогам восьми месяцев 2023 года индекс промышленного производства в крае зафиксирован на уровне 106,8%.

Откуда взялся такой рост?

Как сообщили в пресс-службе Минпромэнерго Алтайского края, индекс промышленного производства в 2023 году вырос за счет:

– роста производства автокомпонентов – 138,0%; – котельного оборудования и продукции оборонно-промышленного комплекса – 125,7%; – вагонов – 119,3%; – выпуска кокса – 108,7%; – химических веществ – 106,1%; – производства пищевых продуктов – 113,5%; – энергетики – 106,7%.

В то же время наибольший прирост в денежном выражении отмечают в производстве одежды (1,6 раза), электроники (на 40%), автокомпонентов (на 39%), электрического оборудования (на 31%).

По данным предприятий, относящихся к курируемым Минпромэнерго Алтайского края видам экономической деятельности, объем их инвестиций в основной капитал за I полугодие 2023 года составил более 10 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше фактического показателя аналогичного периода 2022 года.

Фото предоставлены Минпромэнерго Алтайского края

А что с зарплатой на предприятиях?

Заработная плата в обрабатывающих производствах тоже растет опережающими темпами, отмечают в Минпромэнерго.

Так, если общекраевой уровень средней зарплаты по итогам семи месяцев увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то по обрабатывающим производствам прибавка составила 26,2%. На данный момент ее размер достиг 47,6 тысячи рублей.

При этом наибольший прирост зарплаты в промышленности Алтайского края наблюдается в ОПК и котлостроении – в 1,5 раза, производстве одежды – на 45,8%, выпуске автокомпонентов – на 39,4%.

Кстати, именно сектор выпуска автокомпонентов является лидером по размеру средней зарплаты в обрабатывающей промышленности. Здесь она составляет 64,9 тысячи рублей.

А что с кадрами?

Среднесписочная численность занятых в обрабатывающих производствах региона в январе-июле составила 92 122 человека. Это на 1,7 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Максимальный прирост отмечен в машиностроительной сфере. Так, в производстве автокомпонентов численность занятых выросла на 825 человек, а в производстве машин и оборудования – на 722 человека.

Кроме того, для предприятий Алтайского края в образовательном кластере “машиностроение” подготовят более 500 специалистов.

К реализации федерального образовательного проекта “Профессионалитет” в Алтайском крае присоединились еще два промышленных предприятия – АЗПИ и “Барнаултрансмаш”. Партнером проекта также остается приборостроительный завод “Ротор”.

“Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению: участники проекта осваивают оборудование и подходы к работе, которые пригодятся им после окончания программы. С 1 сентября этого года к обучению приступили около 250 участников “Профессионалитета”, а за два года планируется подготовить больше 500 специалистов для промышленных предприятий”, – отметил губернатор края Виктор Томенко во время оперативного совещания 25 сентября.Фото предоставлены Минпромэнерго Алтайского края

Глава региона выразил уверенность в том, что количество участников проекта в крае будет расти, его партнерами станет еще больше компаний.

Напомним, в Алтайском крае проект “Профессионалитет” запущен на базе Алтайского политехнического техникума. Большая часть инвестиций на реализацию этого проекта – 100 миллионов рублей – поступила из федерального бюджета. Также выделены средства из краевого бюджета и средства предприятий. На эти деньги приобретены станки, инструменты и другое оборудование.

“Сейчас на многих предприятиях не только в нашем крае, но и по всей стране нужны сотрудники, обладающие навыками, необходимыми для работы в самых разных сферах промышленности”, – подчеркнул Виктор Томенко.

Отметим, что участники проекта по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях.

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