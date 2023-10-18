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Ребенку ввели препарат для усыпления животных в российской больнице

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Спасти жизнь девочки после случившегося медики не смогли

Фото: pxhere.com

В кубанской больнице десятимесячной девочке случайно ввели препарат для усыпления животных. Об этом сообщает “КП”.

Ребенок лежал в медицинском учреждении с термическим ожогом. Ей ставили капельницы. Медсестра, промывая систему для введения раствора, использовала препарат “Тиопентал натрия”, который используется для наркоза и усыпления животных.

Отмечается, что для продажи в открытом доступе он запрещен и используется только в больницах. Спасти девочку медики не смогли, она умерла на глазах у матери. 

город Горняк

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