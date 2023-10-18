Рейсовые автобусы из Бийска перестали ездить в поселки и села

Предприниматели говорят о поломках, администрация утверждает, что ничего не знала об этом

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Автобусы № 13, 26, 27, 27д, 36, 56к в Бийске не увезли пассажиров в село Жаворонково и поселки Молодежный, Сорокино, Фоминское. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

По словам предпринимателей, проблема заключается в поломках. При этом замначальника управления дорожного хозяйства, транспорта и связи Александр Сирин заявил о том, что в случае неполадок перевозчик должен был уведомить об этом администрацию и представить замену на маршрут.

Городские власти говорят, что их никто не предупреждал, условия контракта нарушаются и будет вестись претензионная работа. Перевозчики же заявляют, что автобусы выйдут на линию, как только будут отремонтированы.

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