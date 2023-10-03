Рестораны и гостиницы Алтайского края застопорили в развитии в 2023 году

Проблемы у предпринимателей вызывает рост цен на продукты и кадровый голод

Фото: unsplash.com

Объем инвестиций в гостиницы и предприятия общественного питания Алтайского края за первые шесть месяцев 2023 года составил 26 млн рублей, что на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Минэкономразвития Алтайского края в отчете об инвестиционной активности в регионе.

Согласно данным отчета, отрасль гостиниц и общепита в Алтайском крае оказалась одной из самых депрессивных. Хуже ситуация обстоит лишь в деятельности по операциям с недвижимостью.

Как сообщает “Толк”, ресторатор Михаил Хмелинин подтвердил тренд. Он отметил, что не помнит в Алтайском крае стартов работ над крупными проектами — открываются разве что кофейни и заведения, которые начали строить давно.

Проблемы у предпринимателей вызывает рост цен на продукты. В результате заведения не могут пропорционально увеличить стоимость предлагаемых блюд, поскольку платежеспособность клиентов уже на пределе. Теряя прибыль, предприниматели теряют и возможность развиваться.

Кроме того, отрасль подкосил и запуск проектов крупных бизнесменов. Они смогли собрать у себя лучшие кадры региона, предложив им более высокий уровень зарплаты.

В сложившейся ситуации предприниматели не справляются и продают свои заведения. Сейчас на продаже находится порядка 260 кофеен, ресторанов, столовых, островков и различных заведений.

Источник