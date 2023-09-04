Роскомнадзор может начать блокировку сайтов с инструкцией по обходу ограничений
Инициативу подготовили в Минцифры
Фото: pxhere.com
Роскомнадзор может начать блокировку сайтов, которые предоставляют схемы по обходу блокировок в интернете. Соответствующую инициативу подготовили в Минцифры.
Документ размещен на официальном портале проектов нормативных актов.
Поправки, согласно которым сайты со сведениями о способах обхода блокировок будут вносить в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора, одобрены в июле.
Обсудить проект планируют до 15 сентября.