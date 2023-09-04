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Роскомнадзор может начать блокировку сайтов с инструкцией по обходу ограничений

ГОРНЯК2201 mins

Инициативу подготовили в Минцифры

Фото: pxhere.com

Роскомнадзор может начать блокировку сайтов, которые предоставляют схемы по обходу блокировок в интернете. Соответствующую инициативу подготовили в Минцифры. 

Документ размещен на официальном портале проектов нормативных актов. 

Поправки, согласно которым сайты со сведениями о способах обхода блокировок будут вносить в Единый реестр запрещённой информации Роскомнадзора, одобрены в июле.

Обсудить проект планируют до 15 сентября.

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