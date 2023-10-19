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Рособрнадзор допустил изменение модели перехода школьников в десятый класс

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Отмену ВПР там назвали неактуальной, хотя подход к их проведению может измениться

Фото: unsplash.com

Процесс перехода школьников из 9-го в 10-й класс и поступления в ПТУ, скорее всего, изменится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями.

“Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится, потому что она не отвечает современным требованиям”, – заявил он.Музаев назвал неактуальной отмену Всероссийских проверочных работ (ВПР), допустив, что в подходе к их проведению возможны изменения. При этом ВПР по иностранным языкам организовывать не будут.

Расписание ЕГЭ на 2024 год могут опубликовать или в конце этого года, или в начале следующего. Проводить экзамены по физике, химии и профильной математике в компьютерном формате в ближайшее время не планируется.

горняк

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