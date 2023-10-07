07.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Такого, как Путин: какие песни посвящали президенту страны
Новости Алтай
Уличные бои и ракетные обстрелы. В Израиле начались бои с боевиками ХАМАС
Новости Алтай
“Из этого мальчишки выйдет толк”. Владимиру Путину исполнилcя 71 год: архивные фото
Новости Алтай
“Хамас” заявил о начале военной операции против Израиля
Новости Алтай
В Бийске мужчина перевёл деньги мошенникам, угрожавшим его семье
Новости Алтай
Томенко провел совещание по вопросам готовности муниципалитетов к зиме

Коллекция категорий

Бизнес163 Новости
Здоровье339 Новости
Новости Алтай1489 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование172 Новости
Общество401 Новости
Объявления80 Новости
Политика322 Новости
Спорт227 Новости
Платим за интересные новости!

России не нужны украинские территории – Путин

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. России нужны не украинские территории, а гарантии безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о том, где можно остановиться в ходе спецоперации.

«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства», – сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что вопрос является сложным и требует отдельного разговора. Также он подчеркнул, что Россия не перестанет защищать своих людей.

Путин добавил, что российские войска в зоне спецоперации продвигаются на 12-ти участках и уверенно себя чувствуют. Сообщает DEITA.RU.

Фото: novideo.rbc.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости