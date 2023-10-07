России не нужны украинские территории – Путин
|
06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. России нужны не украинские территории, а гарантии безопасности людей, заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о том, где можно остановиться в ходе спецоперации.
«Вы знаете, дело не в территориях, дело в гарантии безопасности народов России и Российского государства», – сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства отметил, что вопрос является сложным и требует отдельного разговора. Также он подчеркнул, что Россия не перестанет защищать своих людей.
Путин добавил, что российские войска в зоне спецоперации продвигаются на 12-ти участках и уверенно себя чувствуют. Сообщает DEITA.RU.
Фото: novideo.rbc.ru
Больше новостей: Все новости за сегодня