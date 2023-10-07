Российские военные подбили броневик с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

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06 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Начальник штаба артиллерийского дивизиона 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады “Конвой” с позывным “Брюс” рассказал о том, как в промзоне Херсона удалось подбить автомобиль, в котором передвигались высокопоставленные офицеры ВСУ. Пишет МК.

По его словам, разведчики при помощи БПЛА засекли, как из военного объекта в Херсоне вышли украинские военные и сели в бронированный внедорожник Toyota. Затем они в составе колонны и с автомобилем сопровождения направились в сторону промзоны.

Этот район, по словам “Брюса”, был уже пристрелян, и российские артиллеристы точным выстрелом из гаубицы Д-20 нанесли поражение противнику с первого выстрела.

Он добавил, что “соответствующие силовые структуры” оперативным методом получили информацию, что в бронированном внедорожнике находились высокопоставленные офицеры командования ВСУ.

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО.

Автор: vizitka01

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