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Российские истребители перехватили над Черным морем самолеты ВВС Британии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon

Фото: unsplash.com

Российские истребители Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Британии над акваторией Черного моря и не допустили нарушения воздушной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет “Лента.ру”.

Истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon. При появлении российских самолетов они отдалились от российской границы, развернувшись.

В Минобороны подчеркнули, что полет истребителей ВКС РФ выполнялся в соответствии с международными правилами, без опасного сближения.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил ВКС России начать постоянное патрулирование над Черным морем. Глава государства отмечал, что РФ пошла на такой шаг из-за Соединенных Штатов, которые “затащили две авиационные группировки в Средиземное море”.

Горняк22

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