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Российские ученые узнали, чем опасна пластика груди

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Подобные операции могут привести к нарушению иммунитета

Фото: pxhere.com

Российские специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что пластика груди может оказать негативное влияние на иммунитет. Исследование опубликовали в журнале Langenbeck’s Archives of Surgery.

Специалисты проанализировали данные более 100 женщин, которым ставили силиконовые импланты. Ученые сосредоточились на иммунологических и гормональных параметрах, исследования проводили несколько раз после операций.

В группе имплантов обнаружили аутоантитела к рецептору тиреотропного гормона щитовидной железы (ТТГ). Перенесшие операцию имеют повышенный аутоиммунитет к этим рецепторам. Это впоследствии может привести к заболеваниям щитовидной железы. 

новости горняк

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