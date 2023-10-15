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Российский дипломат найден мёртвым в Стамбуле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Российский дипломат Николай Кобринец был найден мёртвым в стамбульском отеле. Пишет Русская Весна.

В Турцию он прилетел на саммит послов. По предварительной информации, причиной смерти 61-летнего дипломата стал сердечный приступ.

Кобринец занимал пост руководителя департамента общеевропейского сотрудничества министерства иностранных дел РФ.

Тело дипломата было обнаружено 12 октября.

Руководство Министерства иностранных дел РФ и возглавляемый им департамент уже Департамент общеевропейского сотрудничества МИД России подтвердило информации о скоропостижной кончине Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Николай Сергеевич родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО МИД СССР. Работал в системе МИД на различных должностях в Центральном аппарате и за рубежом. В 2006–2011 годах — заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе, в 2011–2012 годах — заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества. С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации.

В 2019 году возглавил Департамент общеевропейского сотрудничества.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента Российской Федерации.


Фото: Русская Весна

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