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Российский истребитель превзошел все ожидания: почему западные эксперты считают Су-57 непобедимым в воздушном бою

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Военные обозреватели американского журнала Military Watch (MW) в своей аналитической статье, посвященной боевой авиации, заявили, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 значительно превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Пишет Военное Дело.

«Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <…>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет», говорится в статье издания MW.

По словам зарубежных обозревателей, одним из главных преимуществ российского истребителя Су-57 заключается в возможности использовать в боевых действиях ракету класса «воздух-воздух» большого радиуса действия Р-37М. Отмечается, что этот авиационный боеприпас, показавший высокую эффективность в СВО, способен поражать воздушные цели противника на дистанции в два раза большей, чем аналоги имеющиеся в арсеналах США и Китая.

Кроме того, обозреватели MW отметили, что другой выдающейся способностью российского истребителя пятого поколения стала широкая номенклатура и большая дальность действия применяемых им ракет «воздух-земля». В частности, журналисты отметили, что уже в ближайшей перспективе Су-57 смогут нести на своем борту и применять в боевых действиях уменьшенную версию российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Фото: A. Krivonosov

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

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