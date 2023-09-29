29.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Второй пошел. Еще один алтайский район попытался вернуть выборы главы
Спорт
Какие автобусы закупят в Алтайском крае
Политика
Мирный атом — это прорыв в социально-экономическом развитии Алтайского края
Политика
Нагорно-Карабахская республика прекращает существование: что это значит
Общество
Астрологи назвали знак зодиака, жизнь которого изменится к лучшему в октябре
Общество
Сборная Алтайского края победила на Всероссийских соревнованиях ветеранов-гиревиков

Коллекция категорий

Бизнес128 Новости
Здоровье192 Новости
Новости Алтай1168 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование139 Новости
Общество314 Новости
Объявления79 Новости
Политика229 Новости
Спорт171 Новости
Платим за интересные новости!

Россию не устроит “НИЧЬЯ”

редактор ГОРНЯК2201 минуты

 | 

28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США своими поставками танков Abrams Украине дали русскому лидеру Владимиру Путину шанс продемонстрировать, как данные машины горят. Пишут Русские Онлайн.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По словам Риттера, вывод “абрамсов” на поле боя позволит русским их уничтожить. “Что может быть лучше демонстрации русским и всему миру горящих американских танков? 

Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого”, – отметил он. Также экс-разведчик повторил, что поставки техники НАТО не помогут украинским вооруженным формированиям изменить ситуацию на фронте. Риттер убежден, что Вашингтон сильно ошибается, недооценивая потенциал армии России и полагая, что Москва ничего не может противопоставить “волшебному оружию” США.

Лучшим исходом, на который может рассчитывать Запад, эксперт называет заморозку конфликта, однако России нужна только победа, поэтому на “игру вничью” она не согласится.

Фото: Русские Онлайн

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие новости