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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. США своими поставками танков Abrams Украине дали русскому лидеру Владимиру Путину шанс продемонстрировать, как данные машины горят. Пишут Русские Онлайн.

Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По словам Риттера, вывод “абрамсов” на поле боя позволит русским их уничтожить. “Что может быть лучше демонстрации русским и всему миру горящих американских танков?

Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого”, – отметил он. Также экс-разведчик повторил, что поставки техники НАТО не помогут украинским вооруженным формированиям изменить ситуацию на фронте. Риттер убежден, что Вашингтон сильно ошибается, недооценивая потенциал армии России и полагая, что Москва ничего не может противопоставить “волшебному оружию” США.

Лучшим исходом, на который может рассчитывать Запад, эксперт называет заморозку конфликта, однако России нужна только победа, поэтому на “игру вничью” она не согласится.

Фото: Русские Онлайн

Автор: glavred

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