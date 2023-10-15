Россияне 40/45 лет уже забирают выплаты от государства

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14 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. До 25 октября россияне в возрасте от 40 до 45 лет могут получить выплаты, однако несмотря на то, что примерно 1,4 млн граждан уже имеют право на выплаты, многие все еще не обратились за ними. Социальный фонд России напоминает россиянам о возможности обратиться в фонд и получить эти средства. Сообщения о подаче заявления на выплаты приходили в личные кабинеты граждан на “Госуслугах” начиная с апреля этого года. Пишет UssurMedia.

В соответствии с графиком выплату могут получить россияне, у которых есть невыплаченные пенсионные накопления на своих счетах. В соответствии с действующими нормами, выплата этих средств происходит по заявлению, после того как гражданин обратится за средствами. Заявление можно подать как в службах Социального фонда, так и в многофункциональных центрах, или же онлайн через “Госуслуги”.



В зависимости от величины накоплений, они могут быть выплачены одним траншем или в виде ежемесячных платежей.

Несмотря на изменения пенсионного возраста, выплаты по накоплениям возможны в прежних возрастных границах: для женщин с 55 лет, для мужчин с 60. Если у человека есть право на досрочную пенсию, он может запросить выплату досрочно.

Важно отметить, что Социальный фонд регулярно информирует граждан о состоянии их пенсионного счета. Мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, начиная с 40, получают такие уведомления каждые три года. В них указаны пенсионные коэффициенты, опыт работы и предварительный размер пенсии.

Информацию о своей будущей пенсии можно также отслеживать на “Госуслугах” или получить в службах Социального фонда и многофункциональных центрах.



Фото: akket.com

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк