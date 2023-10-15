15.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Бизнес
Что ждет мировую экономику
Бизнес
Почему поднялись цены на бензин
Бизнес
В Алтайском крае отметят День работников пищевой промышленности
Новости Алтай
Сокрушительная сила в центре Европы: Экс-полковник армии США описал неожиданный финал СВО
Новости Алтай
Пришлось извиняться: Конгрессмен поздравил американских моряков открыткой с русским кораблём.
Новости Алтай
Журналистка CNN публично извинилась за новость про «обезглавленных израильских младенцев»

Коллекция категорий

Бизнес186 Новости
Здоровье434 Новости
Новости Алтай1877 Новости
Новости Горняк232 Новости
Образование224 Новости
Общество449 Новости
Объявления80 Новости
Политика387 Новости
Спорт259 Новости
Платим за интересные новости!

Россиянин числится в списке заложников в секторе Газа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

У пленного также есть израильское гражданство

Фото: Zuma / TASS

По меньшей мере один россиянин числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Израиле.

По данным ведомства, у пленного также есть израильское гражданство.

Конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. По разным оценкам, во время атаки бойцов ХАМАС на южные поселения Израиля в тот день в плен взяли от 120 до 150 человек, отмечает издание.

На текущей неделе ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости