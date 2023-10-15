Россиянин числится в списке заложников в секторе Газа

У пленного также есть израильское гражданство

Фото: Zuma / TASS

По меньшей мере один россиянин числится в списке заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Израиле.

По данным ведомства, у пленного также есть израильское гражданство.

Конфликт между Палестиной и Израилем начался 7 октября. По разным оценкам, во время атаки бойцов ХАМАС на южные поселения Израиля в тот день в плен взяли от 120 до 150 человек, отмечает издание.

На текущей неделе ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.

новости Алтайский



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