03.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Татьяна Ильюченко приняла участие в открытии современной спортивной площадки в Бийске
Политика
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Политика
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка
Общество
2 октября был ликвидирован пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Благовещенка
Здоровье
В Алтайском аграрном университете нашли зачётку дяди писателя Василия Шукшина
Здоровье
Народные приметы 3 октября. Чем опасен день Астафия Ветряка

Коллекция категорий

Бизнес145 Новости
Здоровье286 Новости
Новости Алтай1319 Новости
Новости Горняк226 Новости
Образование155 Новости
Общество365 Новости
Объявления80 Новости
Политика273 Новости
Спорт198 Новости
Платим за интересные новости!

Россиянка, потерявшая ногу, приехала в Барнаул бороться с бывшим мужем за детей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Видеться с малышами ей не дает семья бывшего супруга

Фото: “Гордон и Сыновья”

Россиянка Юля Сталева, потерявшая ногу, приехала в Барнаул, чтобы бороться с бывшим мужем за детей. Об этом сообщает телеграм-канал “Гордон и Сыновья”.

В московском парке “Эрмитаж” на Юлию упало дерево, врачам пришлось ампутировать женщине ногу. После этого ее муж Артур взял их совместных детей на прогулку и вывез к своей семье в Барнаул.  Сообщается, что полгода женщина не видела своих детей, прилетела в Барнаул, пыталась дождаться их возле детсада, но мама Артура не подпустила Юлию. Малышей посадили в машину и увезли. 

Женщина планирует бороться за детей в суде.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости