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Россиян, достигших этого возраста, ждут особые льготы: Соцфонд обрадовал важным заявлением

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В России существует категория граждан, которым полагается ряд льгот при достижении предпенсионного возраста. Он наступает за пять лет до выхода на пенсию. Пишет Теперь Внимание!

Как отметили в Социальном фонде РФ, на особые льготы претендуют женщины 1968 года рождения и старше, а мужчины —  1963-го года рождения и старше.

Привилегии, которые полагаются предпенсионерам, в ведомстве называют следующие:

  • освобождение от уплаты имущественных и земельных налогов;
  • два оплачиваемых выходных дня при прохождении диспансеризации;
  • увеличенный размер выплат при безработице;
  • возможность получения алиментов от членов семьи, если предпенсионер не может работать;
  • гарантированная доля в наследстве имущества.

Кроме того, существуют и региональные льготы для этой категории граждан. Например, местные власти предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки на оплату коммунальных услуг.

Для получения названых льгот предпенсионерам необходимо получить соответствующую справку. Сделать это можно на Госуслугах или в офисах обслуживания Соцфонда, указано в Телеграм-канале ведомства.

Тем временем в России готовится масштабная денежная реформа.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ИСТОЧНИК

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