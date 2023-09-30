Россиян, достигших этого возраста, ждут особые льготы: Соцфонд обрадовал важным заявлением
|
29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В России существует категория граждан, которым полагается ряд льгот при достижении предпенсионного возраста. Он наступает за пять лет до выхода на пенсию. Пишет Теперь Внимание!
Как отметили в Социальном фонде РФ, на особые льготы претендуют женщины 1968 года рождения и старше, а мужчины — 1963-го года рождения и старше.
Привилегии, которые полагаются предпенсионерам, в ведомстве называют следующие:
- освобождение от уплаты имущественных и земельных налогов;
- два оплачиваемых выходных дня при прохождении диспансеризации;
- увеличенный размер выплат при безработице;
- возможность получения алиментов от членов семьи, если предпенсионер не может работать;
- гарантированная доля в наследстве имущества.
Кроме того, существуют и региональные льготы для этой категории граждан. Например, местные власти предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки на оплату коммунальных услуг.
Для получения названых льгот предпенсионерам необходимо получить соответствующую справку. Сделать это можно на Госуслугах или в офисах обслуживания Соцфонда, указано в Телеграм-канале ведомства.
Тем временем в России готовится масштабная денежная реформа.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press