04.10.2023

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Россиян предупредили о новых правилах оплаты ЖКХ

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Eсли по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева заявила, что с октября в России начали действовать новые правила оплаты ЖКХ. Как сообщает агентство “Прайм”, эксперт подчеркнула, что к дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия самих жильцов.

Так, если по вине кого-то из собственников появились новые затраты на содержание общедомового имущества, то их будет оплачивать сам нарушитель, а не управляющая компания. Соответствующие правила появились в Гражданском кодексе. При этом нововведения не должны стать поводом для повышения сборов со стороны УК, а затягивать процесс устранения поломок компания также не имеет права.

По словам Казанцевой, устанавливать личность виновников поломок работники УК будут по записям с камер видеонаблюдения, а также по показаниям очевидцев.

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