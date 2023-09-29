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Россия готовит двойное наступление

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Офицер ВСУ в отставке Андрей Крамаров считает, что российская армия планирует наступательные действия сразу на двух направлениях — это Купянско-Лиманское и южное. Он обратил внимание на активное передвижение подразделений ВС РФ на этих участках фронта. По его мнению, особая роль будет отведена 25-й армии, которая уже сформировала «ударные кулаки».

«Их (ВС РФ) основная задача — выбить нас из эффективных плацдармов, из местности, на которой удобнее удерживать оборону, чтобы заставить Украину перебрасывать часть наших резервов и новой техники на Луганское направление, а не на юг», считает Крамаров.

По его данным, якобы на южном направлении будут наступать подразделения ВДВ, которые ранее были переброшены в этот район. Он считает, что российские десантники попытаются прорвать оборону ВСУ. В то же время Крамаров подчеркнул, что делать прогнозы на ближайший месяц пока рано. Сначала необходимо оценить, насколько мощными могут быть удары ВС РФ по украинской энергетической инфраструктуре и насколько эффективны операции ВСУ. Пишет Военное Дело.

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / Global Look Press

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