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Россия делает свой шаг в палестино-Израильском конфликте. Спасибо скажут все

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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13 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании. “Стало быть, президент увидел в происходящем – возможности”, – полагает политолог Андрей Перла. Пишет Царьград.

Россия готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании, заявил глава государства Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке. Слова президента России для Царьграда прокомментировал политолог Андрей Перла.

Он напомнил, что ранее Путин назвал обострение конфликта на Ближнем Востоке масштабной трагедией и итогом провальной политики США. Теперь же глава государства предложил посредничество России.

Стало быть, президент увидел в происходящем – возможности, – сказал Андрей Перла в беседе с Царьградом.

Политолог предполагает, что эти возможности, вероятно, связаны с прямым влиянием на Сирию, союзом с Ираном, общими интересами с Саудовской Аравией и Египтом, явным тяготением Ирака к России. А непосредственные контакты с ХАМАС тут наименее важны, как ни странно.

Рискну предположить также, что эти возможности реализуемы в том случае, если полная победа Израиля как раз, простите за тавтологию – невозможна, – добавил Андрей Перла.

Потому что начавшаяся в Палестине война из тех, которые очень трудно закончить, пояснил политолог. И совершенно невозможно закончить так, чтобы остаться “в белом” перед лицом мирового сообщества, указал он.

В Израиле уже сейчас причитают, что “глобальный Юг”, такая незадача и неожиданность, почему-то весь поддерживает Палестину. Как же так, ведь мы им показываем специально подготовленные обугленные трупы, а они почему-то беспокоятся о реальных убитых бомбами палестинских детях, – описал ситуацию Андрей Перла.

И это только начало. Когда начнется “наземная операция” в Газе, симпатии к врагам Израиля будут расти во всем мире с каждым выстрелом. Причём не только в мусульманском мире, в России и Китае – но и в Европе, уверен политолог. Потому что очень трудно выдать карателей за храбрых защитников своей страны.

В этих условиях Россия в самом деле может оказаться в роли лидера большинства человечества, который предлагает единственный разумный и законный вариант окончания войны и создания условий для настоящего мира, – указал Андрей Перла.

Речь идёт о формуле “два государства для двух народов”. Это решение трудное, болезненное, но единственно реализуемое, считает политолог.

Напомним, что Путин уже затрагивал эту тему. Говоря о провале американской внешней политики на Ближнем Востоке, глава России указал, что конфликт между Израилем и Палестиной проистекает в первую очередь из-за того, что палестинцам было отказано в государственности.

ФОТО: GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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