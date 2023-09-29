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Россия нанесла мощный удар по Казахстану, лишив его сотен миллиардов долларов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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28 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Времена когда Казахстан являлся надежным и верным союзником России канули в лету. Впрочем, многие критики утверждают, что и раньше никаких особо теплых чувств эта республика к нам не испытывала. Пишет 24TNews.

Но если раньше Астана соблюдала хотя бы видимость дружелюбия, то сегодня сделав геополитический разворот на Запад, Казахстан сбросил все маски и стал опорой для англосаксов в центральноазиатском регионе, став по сути врагом России.

После того как в Казахстан прибыл с визитом госсекретарь США Энтони Блинкин, который донес до Токаева информацию, что в Белом доме крайне не довольны оказываемой Казахстаном помощью России, и пригрозил введением в отношении республики вторичных санкций, все встало на свои места. Казахский лидер, тут же сделал разворот на 180 градусов, и повернулся к Кремлю пятой точкой.

Практически сразу у российских грузоперевозчиков задействованных на доставке параллельного импорта возникли проблемы на границе с Казахстаном.

Действовали казахские пограничники незамысловато – просто перекрыли границу и стали изымать под надуманными предлогами документацию на перевозимые грузы, ставя тем самым препоны для доставки грузов в Российскую Федерацию.

Следующий недружественный шаг не заставил себя ждать. Американцам на несколько десятилетий вперед был передан полный контроль над предприятиями Казахстана занятых на добыче редкоземельных металлов, а после последовал отказ от строительства атомной электростанции в Бишкеке.

После Астаной были разорваны договоренности о закупках российского вооружения, и тут же был заключен контракт с Анкарой на поставку западного вооружения на сумму $4,4 млрд.

Затем из-за ограничительных мер со стороны Евросоюза, одна из компаний ТОО «Ник-Ойл» разорвала договор с дистрибутором «Газпромнефть – смазочные материалы». При этом ранее компании из России без ограничений присутствовали в Казахстане. Эксперты оценивают этот шаг как крайне опасный прецедент, из-за которого мест где спокойно смогут работать российские компании станет все меньше.

Также власти республики активно насаждают русофобию. Негласный девиз Токарева и Ко – отказ от всего русского. Уже было переименовано множество улиц, названия магазинов заменены на казахские, а по улицам городов ходят «языковые патрули», которые экзаменуют продавцов и служащих госучреждений на предмет знания казахского языка.

Эти и множество других шагов, привели к тому что терпение в Кремле лопнуло. Российским властям не оставалось ничего другого, кроме как начать решительно отвечать на недружественные шаги Казахстана.

Первым делом Астану выкинули из очень важного и прибыльного для неё экономического проекта: транспортного торгового коридора, «Востока – Запад». Теперь новый коридор пройдет через Китай, Россию, Узбекистан, Киргизию и Туркменистан, минуя территорию Казахстана. В результате товарооборот с Россией и Китаем, составлявший 57 млрд долларов останется в прошлом, а на смену ему придет мизерный товарооборот с США на 3 млрд.

Так же Россия отказала Астане в помощи с водоснабжением и энергообеспечением. Но если с водой все было понятно с самого начала, так как рассчитывать на то, что Россия развернет свои реки вспять, что бы напоить Казахстан, мог только безумец, то вот отказ от знергообеспечения стал в буквальном смысле ударом под дых. Лежащая в руинах и все предыдущие десятилетия существовавшая за счет советского наследия энергетическая отрасль Казахстана, без России загнется уже этой зимой.

За 30 лет в Казахстане не построено ни одной новой ТЭЦ.

Пока Токаев переваривал случившееся, грянул гром посильнее. Правительство РФ возглавляемое Мишустиным, не стало включать Казахстан в список «дружественных и нейтральных государств», которые имеют допуск к торгам на российском валютном рынке, рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов.

В список «дружественных и нейтральных государств» вошло более 30 стран, включая такие страны как Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан и лишь Казахстану в этом списке места не нашлось.

Решение правительства РФ, это сильнейший удар по Казахстану. Отныне он полностью отлучен от российского рынка ценных бумаг и больше не сможет зарабатывать баснословную прибыль на территории Российской Федерации.

После всех этих шагов, становится очевидно, что в Москве наконец сделали правильные выводы и приняли единственно верное решение – прекратить все отношения с Казахстаном, предоставив ему возможность следовать по пути, который он самостоятельно выбрал. Ну а то что этот путь скорее рано, чем поздно приведет республику к катастрофе, теперь нас абсолютно не касается. Время для разжевывания очевидных вещей и уговоров, подошло к концу.

Фото: 24newspolit.ru

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