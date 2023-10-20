Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 за доллар, заявил экономист

По словам Максима Чиркова, в последнее время дела у российской экономики обстоят лучше, чем у западной, и это непременно скажется на курсе национальной валюты

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В перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже, сказал агентству “Прайм” доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

По его словам, в последние месяцы темпы роста российской экономики существенно опережают западные: рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7%, а ВВП России за второй квартал вырос почти на 5%. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции. И с учетом этих нюансов рубль сильно недооценен и “должен стоить намного дороже, чем сейчас”, подчеркнул специалист.

Также добавил, что в ближайшие месяцы и годы курс нацвалюты будет зависеть от ситуации в западных экономиках, а не от действий ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас.

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