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Русские готовят украинской армии ловушку под Работино. У России появится шанс для мощного контрудара

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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29 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русские военные готовят украинской армии ловушку под Работино. У России появится шанс для мощного контрудара. Андрей Пинчук объяснил, что может произойти в случае продвижения противника на Запорожском направлении. Пишет Царьград.

В начале октября войска Украины продолжат выматывать и себя, и русскую армию всё новыми и новыми попытками прорыва на Запорожском направлении, считает полковник запаса ФСБ первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук.

В эфире программы “Сила в правде” на Царьграде он уточнил, что противник, скорее всего, будет стараться двигаться в направлении Вербового со стороны Работино:

Силы киевского режима будут пытаться расширить коридор своего присутствия в этой зоне за счёт боевых действий. Они хотят выйти к той самой первой линии обороны России.

Минные поля на этом направлении уже в значительной степени обезврежены. Однако в момент, когда схема продвижения украинских войск будет окончательно очерчена, враг рискует попасть в ловушку.

Ведь ВСУ в таком случае придётся выйти из-под “зонтиков”, то есть за пределы зоны действия своих средств ПВО. И когда они пойдут вперёд, появится шанс для нашего контрудара. 

Фото: TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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